Il circo e laboratori al Lido Spettacoli sotto il tendone

La rassegna di circo contemporaneo venerdì aprirà il cartellone dell’estate casalecchiese. Dal 19 al 28 maggio torna alla Casa delle acque di Casalecchio torna infatti Equilibri festival: nel teatro-tenda allestito al Lido in nove giorni si succederanno trenta appuntamenti artistici per adulti, ragazzi e bambini, tra spettacoli di circo contemporaneo, performance di arte di strada, appuntamenti sociali, laboratori, concerti e aperitivi. La regia come sempre è dell’associazione Arterego e i quadro più ampio è quello di Bologna estate 2023. Il primo fine settimana di programmazione del festival sarà tutto al femminile: venerdì e sabato infatti, dopo gli appuntamenti pomeridiani, calcherà la scena il Kolektivo Konika, compagnia specializzata in canto e in acro-portès, composta da sei artiste provenienti da Italia, Spagna e Paesi Baschi. Domenica sarà dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, con Magò Presente, l’arte per parlare di violenza di genere, tra spettacoli, musica e talk. Il ricavato sarà devoluto alla Casa delle donne per non subire violenza. Ogni spettacolo sarà a entrata libera e uscita liberamente a cappello. La prenotazione è consigliata telefonicamente oppure sul sito di Arterego per gli eventi al coperto. Quelli all’aperto, invece, non sono prenotabili.

"Una gioia e un privilegio poter ospitare questo festival unico nel suo genere che impersona esattamente la nostra idea di evento culturale sfaccettato, dinamico, che anima i luoghi ed è ispirato da essi" ha detto l’assessore alla Cultura Simona Pinelli. "Abbiamo cercato di alzare l’asticella della qualità di artisti e performance. Non ci siamo mai fermati, siamo grati alle istituzioni e al nostro staff, composto tutto da volontari, per l’incredibile lavoro messo in campo, grati agli artisti che vengono da tutta Europa e al pubblico che ci segue sempre molto numeroso" commentano Rossella Consoli e Luca Squatrito di Arterego.