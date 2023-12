Il Circo Side passa le feste al Pilastro con due spettacoli a ingresso libero

Il Circo Side della compagnia My!Laika si ferma nuovamente in città per un montaggio natalizio con due spettacoli ’Winter’ e ’Laerte’. L’appuntamento è al Circolo La Fattoria al Pilastro (via Pirandello 6) da oggi fino al 7 gennaio con gli artisti della compagnia internazionale che dal 2014 portano, in maniera totalmente auto-prodotta, il circo in viaggio per tutta l’Europa. Side è un progetto di circo alternativo, che si distingue dalla ’tradizione circense’ per intraprendere una strada di ricerca artistica e sperimentare i linguaggi delle arti sceniche.

Dunque un progetto originale creato da un collettivo di artisti che stimolati dalle rispettive esperienze negli spettacoli circensi e musicali d’avanguardia e in ambiti tecnici, decide di dotarsi di un proprio teatro. La rassegna è fortemente voluta dal Circolo La Fattoria, che ha già ospitato lo splendido Cirque Bidone la scorsa estate, per portare nel proprio territorio di periferia un’altra eccellenza internazionale, che ha tra i suoi principi l’apertura al pubblico senza biglietto d’ingresso (ma con prenotazione). Gli spettacoli (sempre alle 21) saranno a offerta libera e consapevole alla fine dello spettacolo.