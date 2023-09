Il Circolo Bononia celebra la Romagna ferita

Una serata per celebrare la solarità della Romagna. Al Circolo Bononia di via Castiglione, l’altra sera, è andato in scena ‘Amarcord’: un’occasione per porre "un omaggio alla terra delle estati della nostra infanzia, la Romagna, tanto sofferente negli ultimi mesi". Presente il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e anche un ospite speciale: la signora Emma Coriandoli (al secolo Maurizio Ferrini), cesenate, reduce dalle atmosfere estive felliniane del Grand Hotel di Rimini. Il tema ‘Amarcord’ è stato anche al centro del menu a tema appositamente proposto dallo Chef Max Poggi.