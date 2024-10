Il Circolo della Caccia ha festeggiato 136 anni

Sono 136 gli anni che il Circolo della Caccia di via Castiglione ha celebrato nella sua sede a Palazzo Spada. Tra i partecipanti il presidente Roberto Iseppi, i soci, oltre a numerose autorità. Una grande festa dove si è ricordata la più che centenaria storia del circolo, come le numerose iniziative di beneficenza, e il ruolo che ha ricoperto dalla sua fondazione nel 1888, e che continua a ricoprire attualmente per la città. A rallegrare l’evento, come ospite speciale, Teresa Mannino, comica e attrice sicula.

Nella foto: il presidente Roberto Iseppi e Teresa Mannino