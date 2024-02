Il Circolo della musica, 40 anni di concerti

Il Circolo della Musica, promosso dalla Fondazione Andrea Baldi, avvia questo pomeriggio (ore 18) la sua 40esima stagione cameristica: 14 concerti domenicali distribuiti durante l’intero anno e ospitati perlopiù nella Sala Andrea Baldi a Rastignano (Via Valle Verde 33). Al direttore artistico, il pianista e didatta Sandro Baldi, abbiamo chiesto quanto la dislocazione decentrata dei concerti incida sul tipo di pubblico che li frequenta. "Ho trasferito la maggior parte degli eventi a Rastignano soltanto dopo la recente pandemia. Quando cominciai nel 1984, quasi per caso, organizzando concerti per conto dell’Endas di Bologna, ci appoggiavamo alla vecchia sede del Circolo Lirico, in Piazzetta della Pioggia; poi ci ospitò l’Accademia Filarmonica e successivamente l’Oratorio di San Rocco e l’Alliance Française. Posso dire che all’epoca avevamo una buona disponibilità finanziaria, cosa che ci permetteva di chiamare anche pianisti importanti. La ristrettezza imposta dal Covid per il distanziamento del pubblico e la diminuzione dei finanziamenti mi ha convinto a spostare tutte le attività nella nostra sede di Rastignano, dove abbiamo due sale da concerto e possibilità di parcheggio. Il pubblico è rimasto lo stesso: quello che frequenta anche le grandi manifestazioni bolognesi, mentre è più difficile coinvolgere la cittadinanza locale".

E gli esecutori?

"Oggi sono in gran parte giovanissimi, valenti vincitori di concorsi, come quello pianistico che dedico ogni anno alla memoria di mio figlio Andrea, morto nel 2008 a 18 anni in motorino. Era anche lui un pianista molto promettente e pure compositore: alcuni dei suoi brani vengono suonati dai concorrenti più giovani che partecipano nella categoria dedicata alle scuole medie (il concorso si articola su 5 livelli in base all’età). La forza della nostra competizione, che giunge ora alla XIII edizione, è sempre stata la qualità della giuria, che garantisce l’arrivo di concorrenti talentuosi da tutto il mondo. E ai vincitori vengono offerti 10 concerti premio sul territorio nazionale".

Il cartellone di quest’anno?

"Si apre oggi con cinque professionisti di alto valore (il Trio Gustav arricchito da Lorenzo Guzzoni e Boštjan Lipovšek), che ne approfittano per registrare in sede un CD dedicato ai Trii di Brahms. Molti dei concerti che seguiranno sono poi affidati ai vincitori del concorso dell’anno passato: un’occasione importante per continuare a tenere viva l’attenzione su di loro".

Marco Beghelli