Il civico Lelli sfida Mantovani

Le elezioni amministrative della prossima primavera si avvicinano sempre più e a Monterenzio la scacchiera inizia a muoversi. Tra la certezza della ricandidatura del sindaco Ivan Mantovani per il centrodestra e l’ipotesi della prossima presentazione di un candidato da parte del Pd, appare la candidatura del civico Davide Lelli (nella foto). Bolognese 52enne, si è diplomato al liceo classico. Abita, con la famiglia, a Monterenzio, nella frazione di Bisano, da sempre.

Funzionario di banca, lavora da 32 anni alla Bcc Felsinea, è volontario della Pubblica Assistenza di Monterenzio e ha fondato il "Gruppo Giovani Valle Idice". E l’altra sera ha iniziato la sua ‘corsa’ presentandosi al pubblico: "Negli ultimi mesi ho contattato persone delle diverse zone del nostro territorio, sia a livello singolo che come gruppi, per ascoltarle e proporre loro un mio progetto di futura lista civica su cui lavorare insieme per le prossime elezioni amministrative. Ho avuto la conferma che il nostro paese ha bisogno di rinnovamento, collaborazione, trasparenza, credibilità e nuovi progetti da portare avanti, per i quali occorre impegnarsi e metterci la faccia in prima persona", ha dichiarato Lelli che, poi, prosegue: "È giunto il momento di scendere in campo, dando la mia disponibilità a candidarmi e a preparare un programma e una lista di donne e uomini motivati per affrontare assieme questa sfida. Monterenzio è una realtà importante, che ha enormi potenzialità che vanno rilanciate, da un associazionismo che c’è, ma che deve essere rivitalizzato e valorizzato maggiormente. Nell’ultimo periodo siamo stati penalizzati anche dalla pesante alluvione che ha devastato una vasta parte del territorio: fortunatamente la struttura governativa del Generale Figliuolo ha finanziato 33 interventi di ripristino, fra viabilità e corsi d’acqua inferiori, stanziando per il Comune di Monterenzio circa 19 milioni di euro". Il neo candidato ha concluso: "Come primo obiettivo, ho quello di ricreare un clima di fiducia e di collaborazione fra i cittadini e l’amministrazione comunale, stando in mezzo alle persone, dialogando ed ascoltando tutti i cittadini".

Zoe Pederzini