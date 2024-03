Il civico Querzola in campo per il ribaltone

A Castiglione dei Pepoli si scaldano i motori in vista delle elezioni comunali di giugno. Ad aprire le danze è Simone Querzola, 48 anni, sposato e padre di due figlie, impiegato e responsabile del settore giovanile dell’Asd Valsambro. Querzola attualmente è consigliere comunale a San Benedetto Val di Sambro dove fa parte della maggioranza del sindaco Alessandro Santoni, una lista civica appoggiata dal centrodestra.

La stessa cosa dovrebbe accadere a Castiglione: largo a chi sta fuori dai partiti, ma con il sostegno delle forze di governo. I protagonisti del progetto ’Con il cuore e la ragione’ guidato dallo stesso Querzola, si sono presentati al pubblico il 29 febbraio in un locale di Castiglione. "Da consigliere comunale di San Benedetto, per le mie competenze – esordisce Simone Querzola – ero delegato allo sport. Per quattro anni sono stato anche dirigente del settore giovanile del Bologna Fc ma nell’ultimo periodo, per ragioni di tempo, ho dovuto lasciare. Il nostro è un progetto di comunità che mira a fare rete e a costruire rapporti che nel tempo si sono allentati. Maurizio Fabbri, che stimo come persona, ha probabilmente accentrato troppo su di sé la gestione comunale, noi ricercheremo costantemente la collegialità. Negli ultimi anni ho visto smarrirsi, a Castiglione, il senso di comunità: le piazze e gli impianti sportivi sempre meno frequentati, il comune merita di più". Nella lista di Querzola ci sono 5 donne su 13 candidati, tutti giovani. "Emma Mazzetti – racconta il candidato – vent’anni, seguirà le politiche giovanili, molto importanti per noi. Poi Elisabetta Del Quattro, laureata in scienze infermieristiche, titolare di un apprezzato bed&breakfast a Rasora, Ilaria Sandretti, operatrice del 118 e Nicole Zanini, geometra. Infine, l’ultimo ingresso in ordine di tempo, Elena Scarpelli, ingegnere meccanico. Un bellissimo gruppo di ragazze al servizio del comune del futuro". Più che sulle realizzazioni, Querzola insiste molto sui rapporti sociali nel paese.

"Voglio dare vita a consulte tematiche, dallo sport, ai giovani, fino alle attività produttive, tanto per citare alcuni ambiti estremamente importanti. Poi, grande attenzione verso gli anziani. Per questa ragione terrò per me l’apposita delega". La prima tappa di ’Con il cuore e la ragione’ è Roncobilaccio, dove Querzola e i suoi si recheranno per ascoltare gli abitanti e iniziare a costruire il programma.

Fabio Marchioni