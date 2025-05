Il clima che cambia il volto delle città

"La Città Oasi? Ma è Casalecchio con il suo grande polmone verde costituito dal grande Parco Talon e dai 54 tra parchi e giardini cittadini, distribuiti su tutto il suo territorio". Non ha dubbi Barbara Negroni, assessora alla transizione ecologica e alla Pianificazione degli spazi pubblici, nel presentare il secondo dei dieci incontri che lunedì prossimo, il 19 maggio, con il titolo "Città oasi e Città spugna", si terrà alle 18 nella Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo 6, nell’ambito della rassegna "Il clima cambia, cambiamo anche noi" che si svolgerà fino a settembre prossimo in tutti e cinque i comuni dell’Unione Valli Reno Lavino Samoggia, ovvero Sasso Marconi, Monte San Pietro, Zola Predosa, Valsamoggia e Casalecchio). Dopo Casalecchio la rassegna sul clima prosegue il 26 maggio a Monte San Pietro (Biblioteca Comunale, piazza della Pace 4, Calderino), dove alle 18,30 si parlerà sul tema "Riduciamo i consumi". Il 4 giugno (ma alle 20,30) nello stesso posto il tema sarà "Facciamo luce!". "Contribuiamo al taglio delle emissioni", invece, sarà il tema di dibattito dell’incontro dell’11 giugno (ore 20,30) nella Casa dell’Innovazione di Monteveglio (piazza Libertà 2). Confronto tra le comunità energetiche il 12 giugno, (ore 20,30) nella sala corsi del municipio di Zola Predosa.

n. m.