Il colesterolo ’spiegato bene’. Domani la serata di Altroconsumo

Nella suggestiva cornice del teatro Mazzacorati, domani alle 20,30 si terrà l’incontro ’Ognuno ha il colesterolo che si merita’. L’evento, organizzato da Altroconsumo in collaborazione con l’associazione Succede solo a Bologna e patrocinato dal Lions Club di Castel San Pietro, ha l’obiettivo di informare la cittadinanza su come gestire il colesterolo e prevenire l’ipercolesterolemia. Non è la prima volta che Altroconsumo promuove iniziative di sensibilizzazione: l’anno scorso, infatti, sono stati affrontati temi importanti come l’intelligenza artificiale e l’educazione finanziaria. L’appuntamento, totalmente gratuito, sarà diviso in due parti: una lezione tenuta da Sergio D’Addato, professore associato di Medicina interna, e un quiz interattivo a cui il pubblico potrà partecipare. In palio delle guide di Altroconsumo.

Interverranno anche Marino Melissano e Marco Bergamini, rispettivamente segretario nazionale e rappresentante regionale di Altroconsumo. "Per noi è essenziale riuscire a raggiungere il maggior numero di persone. Questo perché – spiega Bergamini – quasi un terzo della popolazione italiana ha un tasso elevato di colesterolo nel sangue. Si tratta di un problema che colpisce soprattutto le donne. Bisogna migliorare la nostra conoscenza sul tema e mettere in guardia dagli errori quotidiani che si commettono. La cultura alimentare è una cosa importante. Il colesterolo deve essere spiegato bene", ha concluso Bergamini.

f. b.