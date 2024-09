Il collettivo Luna contro i turisti: "Imbrattato il City red bus"

Si aprono le ostilità, per quanto simboliche, contro i turisti. Il collettivo universitario Luna riferisce di aver bloccato temporaneamente in piazza Maggiore il City red bus, che porta i visitatori a spasso per la città. Nelle foto diffuse dagli attivisti si vede anche la scritta ’No overtourism’ tracciata sul fianco del mezzo. "Ormai non serve più fare grandi sermoni sul problema dell’accesso alla casa a Bologna, lo sanno anche i muri. Tuttavia, è necessario continuare a sottolineare lo scontro tra residenti e turisti in questa città – fa sapere Lunea –. Abbiamo bloccato temporaneamente il City red bus per dire che bisogna fermare il processo di turistificazione di città. Probabilmente non siamo ancora in una situazione di overtourism, ma ci sono già 5.000 annunci su AirBnb nella nostra città. Noi pensiamo siano troppi. Lo pensiamo soprattutto perché chi fa profitti con le locazioni turistiche, i soldi li tiene per sé producendo lavoro povero, come gli addetti alle pulizie negli appartamenti, i gestori dell’accoglienza e via dicendo". Lo stesso, secondo il collettivo, "vale per Ryanair e i suoi altissimi guadagni che provengono dai numerosi voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto Marconi". Ma Luna rimarca di non avere "una visione conservatrice di

Bologna: siamo contente che sia una città internazionale e che attragga tante persone; il punto è che noi, ossia il precariato sociale di questa città, dobbiamo organizzarci per contenderne lo sviluppo e indirizzarlo verso la riduzione delle disuguaglianze". Prossima tappa di LUna: un incontro aperto che si terrà a Labas il 4 ottobre.