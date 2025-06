Il collezionismo incontra il museo

Si chiama ’Collezioni in Collezione’ la rassegna organizzata da MAMbo, il Museo d’arte moderna di via Don Minzoni, per far incontrare il collezionismo privato tra opere e storia, e il museo come spazio pubblico di relazione e condivisione. Il primo appuntamento è oggi alle 17,30 con la collezione di Anna Grazia Stefani e Francesco Tampieri, che da anni sostengono la scena artistica contemporanea dando particolare attenzione agli artisti italiani delle ultime generazioni. Con loro, in dialogo con Lorenzo Balbi, anche l’artista Francesco Carone.