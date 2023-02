Il comandante Marco Boaretto va in pensione. "Incarico assolto con spirito di sacrificio"

Con il saluto ufficiale del generale comandante della Legione Emilia Romagna dell’Arma dei Carabinieri Massimo Zuccher l’altro pomeriggio dopo 40 anni di attività si è congedato il capitano Marco Boaretto, già comandante, per 10 anni, della stazione di Casalecchio. Tre anni fa, con il giuramento che ha concluso il corso di addestramento a Roma, Boaretto col grado di sottotenente fu promosso di grado e assegnato alla Compagnia di Modena. Finito il periodo di addestramento infatti fece un ulteriore passo avanti nella sua carriera con il conseguente abbandono della caserma di via don Carlo Marzocchi. E anche in occasione del congedo nelle parole di amici e colleghi ritorna la descrizione che di Boaretto fece generale Fischione: "Comandante di stazione, di eccellente preparazione professionale ed elevato senso del dovere. Ha assolto il proprio incarico con abnegazione e non comune spirito di sacrificio, rappresentando un punto di riferimento per il personale dipendente. Ha profuso ogni risorsa nel qualificare ulteriormente la risposta dell’Arma alle locali esigenze di sicurezza, contribuendo così ad accrescere la fiducia e la stima della cittadinanza e delle autorità locali nell’istituzione".

Valutazione condivisa dal sindaco Bosso e dall’assessore Nanni che gli assegnarono una targa con attestato di stima. Nativo di San Martino di Venezze, 60 anni, Boaretto prima di approdare a Casalecchio e poi a Modena aveva prestato il suo servizio ad Iglesias, Belluno, Cortina, Velletri, Desio, Sondrio, Clusone, Comacchio e Porto Garibaldi. Ma fra tutte queste località ha deciso di fermarsi a Casalecchio, dove appena può ritorna la figlia Chiara, carabiniera ed allieva alla scuola marescialli di Firenze.

g.m.