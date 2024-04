Il comandante Morittu si congeda: "È stata una grande avventura"

E’ andato in congedo dall’Arma dei carabinieri, lo scorso 29 marzo, Gesuino Morittu, il comandante dell’Arma dei carabinieri di Pieve di Cento, dopo quasi 23 anni di servizio in questo comune. Morittu si arruolò nel 1982 frequentando il 68° corso nella scuola allievi carabinieri di Iglesias. Nel 1992 dopo aver frequentato il corso allievi sottufficiali, fu destinato alla stazione di Sala Bolognese, con incarico di sottufficiale addetto. Dal 1994 al 2001 Morittu è stato alla stazione di San Giovanni in Persiceto come sottufficiale addetto e vice comandante. Dal 2001 è stato comandante della stazione di Pieve di Cento.

Nel corso della sua carriera Morittu ha ricevuto diversi riconoscimenti: medaglia Mauriziana, croce d’oro con stella per 40 anni di servizio militare; medaglia d’oro al merito lungo comando; croce commemorativa nazionale per operazioni di cooperazione fuori dal territorio nazionale, Cavaliere della Repubblica. E ancora il luogotenente della caserma di Pieve ha ricevuto due encomi: arresto in flagranza di rapina alla farmacia Botti di Persiceto ed encomio per aver salvato la vita a un collega che era stato colpito da un arresto cardiaco. "Sono arrivato – dice l’ex comandante della stazione dell’Arma di Pieve – alla fine di questa avventura, durata 42 anni. E’ stata un’avventura dura ma ricca di soddisfazioni. Mi tolgo la divisa amata con tanto orgoglio per averla indossata con onore. E solo uno dei tanti traguardi nella vita. E da adesso in poi ci saranno tante nuove avventure ad aspettarmi. Ed io le affronterò sempre con lo stesso onore e sempre con lo stesso entusiasmo".

Pier Luigi Trombetta