Il comandante saluta il paese

Avvicendamento al comando della stazione dei carabinieri di Marzabotto. Dopo quattordici anni come comandante della stazione, infatti, il luogotenente Emanuele Grillo, che aveva costruito un solido rapporto con il territorio e la comunità, ha ricevuto un nuovo incarico in altra sede: sarà a breve in servizio negli uffici di Polizia giudiziaria presso la Procura di Bologna. A sostituirlo, per ora, al comando della stazione appenninica il suo vice, il maresciallo Simone Cataudella. La cerimonia di saluto è avvenuta nei giorni scorsi nelle sale del Comune di Marzabotto dove l’amministrazione, alla presenza della sindaca Valentina Cuppi, ha omaggiato il maresciallo: "Lo abbiamo voluto ringraziare per il servizio prestato nella nostra comunità, a difesa della legalità e per garantire la sicurezza a tutti i cittadini – ha fatto sapere l’amministrazione comunale –.Un ringraziamento di cuore per quanto fatto e per la collaborazione che ha sempre garantito al Comune in tutti questi anni. Un grande augurio per una florida carriera".