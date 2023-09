Il comandante va in pensione: "Ma la mia casa resta qui"

"Vado in pensione, ma la mia casa resta Castelletto". Uomo di poche parole il luogotenente Benedetto Senatore, comandante della stazione dei carabinieri di Castello di Serravalle per 33 anni, e da pochi giorni in pensione. Basta però questa breve frase per raccontare il legame che ‘il maresciallo’ ha stretto con la gente e il territorio. 60 anni appena compiuti, originario di Vietri sul Mare, Senatore è entrato nell’arma a 22 anni, ha prestato il suo primo servizio ad Iglesias, in Sardegna, nel 1988 per poi approdare alla scuola sottufficiali. Terminato il corso biennale la sua prima (ed ultima destinazione) è stata appunto Castello di Serravalle.

"Era il 1990, Castello di Serravalle aveva poco più di 3mila abitanti, sparsi in tanti piccoli centri, su un territorio molto ampio. Ero sottordine del maresciallo comandante Luigi Cafaro, mi trovai bene e cinque anni dopo, fui destinato al comando, era il 1995. Questo paese l’ho visto cambiare, con un aumento della popolazione notevole, oggi siamo quasi 6mila residenti, ma resta sempre una realtà a misura d’uomo, magari un po’ periferica, ma a me piace così. I problemi c’erano anche allora, ma anche gli adolescenti erano diversi, meno preda di certe fantasie", osserva mentre con la mente va al caso più grave accaduto nei tempi recenti in questa comunità: l’assassinio di Giuseppe Balboni. "Non credevo proprio che si potesse arrivare a tanto", aggiunge.

Pochi giorni fa il saluto del sindaco con le autorità locali e il figlio Vincenzo, anche lui maresciallo dei carabinieri: "Gli abbiamo rivolto un grande ringraziamento a nome di tutta la comunità con la quale in questi 38 anni totali ha saputo creare un rapporto di fiducia e di attenzione per il quale gli siamo grati", ha detto il sindaco Daniele Ruscigno. Gabriele Mignardi