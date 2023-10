Il comando della polizia locale intitolato al commissario Benuzzi

Festa al comando della Polizia locale dell’Unione Reno Galliera che ha voluto celebrare il proprio ventennale in grande stile: dapprima con la consegna di alcune onorificenze agli agenti che, tra il 2019 ed oggi, si sono distinti per meriti speciali, poi con l’intitolazione del comando al commissario Alberto Benuzzi che se ne è andato per un male incurabile nell’agosto 2022. Dopo l’Inno d’Italia intonato dal tenore Cristiano Cremonini, la parola è passata alla vicesindaco di San Giorgio Giorgia Zoboli: "L’appuntamento assume grande importanza sul territorio perchè ci permette di onorare gli agenti che sono al servizio di tutti i cittadini del territorio. L’amministrazione non può che essere vicina ai colleghi, e ai familiari, nel ricordo di Alberto Benuzzi che con il suo lavoro ha servito con onore tutta l’Unione".

Così il comandante Massimiliano Galloni: "Voglio ringraziare i sindaci degli otto Comuni dell’Unione per aver sempre mostrato il massimo supporto alla nostra Polizia locale. Un ringraziamento ancora più speciale va agli agenti che sono stati con noi dall’inizio. Tra questi c’era proprio il commissario Alberto Benuzzi, senza il quale la polizia dell’Unione non sarebbe com’è oggi. Per il corpo della Locale dell’Unione ha istituito il nucleo di Infortunistica Stradale per poi creare dal nulla, dal 2010, il servizio Intercomunale di Protezione civile dell’Unione. Non possiamo non ricordare la sua dedizione e presenza, in particolare a Pieve e Galliera, duramente colpiti dal terremoto".

Le conclusioni, prima della consegna delle onorificenze e della scopertura della targa, sono state del presidente dell’Unione Alessandro Erriquez: "Celebriamo i risultati ottenuti e rilanciamo l’impegno a raggiungerne degli altri. Lo facciamo nel ventennale della fondazione del Corpo, un anniversario che ci permette di affermare che la scelta di superare l’impostazione di polizie municipali in un unico soggetto, si è rilevata lungimirante".

