Il comitato al ministro: "Salvi la Val di Zena"

Il comitato Val di Zena incontro il ministro. In occasione del Meeting di Rimini, infatti, il 26 agosto scorso una delegazione del comitato ha incontrato il ministro all’Ambiente, Guido Pichetto Fratin, e gli ha consegnato una lettera con una serie di richieste. Nel testo si legge: "La Val di Zena è un luogo unico, prezioso e raro: una valle alle porte di Bologna che conserva ancora oggi un carattere quasi incontaminato, grazie alla presenza armoniosa dell’agricoltura e all’assenza di attività industriali invasive. Un territorio che custodisce una biodiversità straordinaria con caprioli, volpi, lupi, rapaci — e che è stato riconosciuto a livello internazionale con l’inserimento del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa nel Patrimonio Unesco nel 2023. La valle non è soltanto natura: è anche storia e cultura. Dalle Grotte del Farneto, con i reperti preistorici, al Santuario del Monte delle Formiche con la sua antichissima tradizione, fino al Castello di Zena e alle borgate storiche che testimoniano la vita delle comunità locali. Un paesaggio che unisce geodiversità, memoria e bellezza, amato da cicloturisti, famiglie ed escursionisti, tanto da essere stato scelto nel 2023 come percorso del Tour de France".

Il comitato, poi, rivolgendosi a Pichetto Fratin, ha aggiunto: "Ma questo fragile ecosistema, e con esso la sicurezza dei suoi abitanti, è oggi gravemente minacciato. Tra maggio 2023 e ottobre 2024 il torrente Zena ha registrato ben tre esondazioni, con frane, allagamenti, interruzioni stradali e danni alle attività locali e alle case private. La popolazione, resiliente e tenace, vive con crescente preoccupazione il rischio di nuovi eventi calamitosi. Per questo chiediamo un autorevole intervento affinché vengano definiti, nel più breve tempo possibile, l’approvazione delle risultanze dello studio idrologico e idraulico finalizzato alla messa in sicurezza della Val di Zena e l’attuazione delle indicazioni operative e degli interventi indicati. Un progetto già in discussione con una convenzione tra: Comune di San Lazzaro, Comune di Pianoro, Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, Regione, Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari con il coordinamento scientifico di Stefano Orlandini. Si tratta di un passo fondamentale per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la tutela di un territorio che rappresenta non solo una ricchezza ambientale e culturale, ma anche un patrimonio identitario per l’intera comunità".

Zoe Pederzini