Il comitato ‘Curiamo la montagna’:: "Basta tagli selvaggi degli alberi"

Salvare i boschi per evitare i rischi di frane e di alluvioni: la brigata ‘Curiamo la montagna’ è scesa sabato lungo i sentieri di Monteacuto Ragazza a Grizzana Morandi per lanciare un appello per la difesa del paesaggio e la promozione di progetti sostenibili per la tutela del territorio. In seguito alla recente distruzione di boschi di pregio lungo il tratto che collega Monteacuto a Grizzana, in prossimità della sorgente e del sito archeologico etrusco, un gruppo di giovani famiglie che hanno scelto di vivere nell’Appennino bolognese ha deciso di schierarsi contro le attività di disboscamento incontrollato che minaccia il fragile equilibrio idrogeologico e il paesaggio montano.

"Non siamo contro la cura del bosco, che è cosa buona se viene eseguita con competenza – sostiene uno degli organizzatori dell’iniziativa, Maurizio Cecconi - . Purtroppo negli ultimi anni sono stati eseguiti tagli selvaggi, spesso condotti su terreni con alte pendenze che hanno reso le colline e le montagne vulnerabili a frane e smottamenti, aumentando il rischio di alluvioni che minacciano non solo chi vive in montagna, ma anche le aree più a valle".

I manifestanti hanno inoltre denunciato la mancanza di controlli efficaci del territorio e l’abbandono da parte degli amministratori pubblici di politiche di tutela ambientale. "Chiediamo che le istituzioni esercitino con rigore i loro poteri di controllo e di sanzione contro chi devasta il territorio – prosegue Cecconi - , e contro azioni di disboscamento senza discernimento e senza rispetto per la montagna. Questi luoghi dovrebbero essere promossi e tutelati per la loro bellezza, valorizzando percorsi storici come la via della Lana e della Seta".