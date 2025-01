Il comitato in Prefettura

Venerdì mattina, in Prefettura, era già previsto un comitato per l’ordine e la sicurezza. Con, all’ordine del giorno, la Bolognina e il Gran Reno. Gli argomenti, ufficialmente, restano questi, ma è possibile, anzi probabile come ha già annunciato il sindaco Matteo Lepore ieri mattina in consiglio comunale, che si affronti con il prefetto Enrico Ricci anche la questione dei disordini che hanno sconvolto, sabato sera, Bologna. Una vicenda che ha sconvolto tutti, perché in qualche modo ‘inedita’ in una città fisiologicamente abituata a manifestazioni anche dai risvolti violenti, ma comunque sempre legati a ragioni ideologiche o politiche. Una "violenza per la violenza" che preoccupa e pone l’attenzione su un nuovo fronte per la sicurezza.