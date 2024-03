Il comitato: "Marciapiedi sconnessi e niente ’scivoli’ per le carrozzine"

"Si finiscano i lavori non completati per rendere vivibile la città prima di pensare a nuovi progetti per Castel San Pietro". L’esortazione è del Comitato "La voce di chi non ha voce", a corredo di una lunga lista di interventi richiesti o promessi che non hanno ancora visto la fine o in alcuni casi neppure il principio. I candidati sindaci prendano nota, insomma, perché la lista è corposa, e in molti casi, ironizza Giovanni Bellosi, tra i fondatori del Comitato, "i lavori in città da troppo tempo vanno avanti seguendo pedissequamente il simbolo della Città Slow di cui Castel San Pietro fa parte: a passo di lumaca".

Se tra i temi più discussi e al centro della polemica in questi anni ci sono "le due ciclopedonali tra Osteria e Castel San Pietro e tra Osteria e Ozzano, una delle quali (la prima, ndr) neppure cominciata, eppure i nostri comuni più vicini come Imola e Toscanella sono già collegate ciclopedonalmente da un pezzo", è nel capoluogo che secondo il Comitato esistono i maggiori problemi, e sono quelli legati in particolare ai marciapiedi.

Ce ne sono davvero troppi non percorribili o percorribili soltanto da chi non ha problemi di deambulazione; il tratto iniziale che costeggia via Albertazzi, gran parte di quello di via Scania, e poi ancora via Marconi, via Carducci e viale Terme solo per citarne alcuni in condizioni preoccupanti ormai da anni, pieni di avvallamenti o di buche pericolosissime", sostiene il comitato lamentando anche una disparità tra le zone più periferiche e il cuore della città.