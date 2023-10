Il Comitato valutò l’ipotesi dei ’pali’. Progetto avanzato fino a settembre. Cambio di rotta dopo i dati anomali

Il primo passo per la Garisenda che oscilla in modo anomalo, dovrebbe essere una sorta di gabbia. Una soluzione di cui si parla in questi giorni, dopo l’ingaggio della ditta Fagioli che ha raddrizzato la Costa Concordia. In attesa della relazione finale del Comitato tecnico-scientifico richiesta dal sindaco Matteo Lepore che dovrebbe arrivare a giorni e le decisioni sulla mobilità cittadina, alcune determine dirigenziali dimostrano come la direzione su cui si procedeva per la messa in sicurezza della Garisenda fossero altre.

Una quindicina di giorni prima dell’alert della Soprintendenza arrivato al sindaco Matteo Lepore sulle ’torsioni’ della Torre (il 13 ottobre, ndr), una determina del Comune citava ancora i "lavori di realizzazione di pali pilota appositamente strumentati e monitorati" per dare manforte alla Garisenda. Più di un’ipotesi, considerando che – si legge nel documento datato 27 settembre 2023 – "si è proceduto al finanziamento del quadro economico dell’opera relativa ai lavori di realizzazione per 420mila euro". Insomma, appena due settimane prima dell’avvertimento della Soprintendenza (che il 20 ottobre ha scritto al Comune), l’indirizzo sulla Torre era un altro.

Un intervento citato anche a marzo di quest’anno, in un’altra determina, dove si parla di "cinque pali e relative opere metalliche di collegamento per l’esecuzione di prove di carico con martinetti oleodinamici e installazione di strumentazione oltre che relativi monitoraggi".

Un’opera specialistica affidata alla Zambelli srl, ditta di Galeata (Forlì-Cesena), per importi di 149mila euro. Un tema, quello dei ’pali’, di cui aveva parlato anche lo stesso Lepore qualche giorno fa, sottolineando che, poi, alla fine l’ipotesi era stata accantonata. Fonti della stessa azienda romagnola hanno fatto sapere di aver sì vinto la gara per i ’pali’, ma di non essere più stati contattati dal Comune, probabilmente perché la situazione della Garisenda necessitava di ’cure’ differenti. Fonti di Palazzo d’Accursio ammettono che l’ipotesi progettuale – discussa e valutata dal Comitato tecnico-scientifico della Garisenda – era piuttosto avanzata, ma che poi è stata messa in attesa per approfondire alcune rilevazioni. Senza contare che per installare i ’pali’ si sarebbe dovuto sottoporre la Torre a vibrazioni importanti. Nell’ultimo adeguamento del piano dei lavori pubblici 2022-2024, comunque, si dettagliano ’interventi per la Garisenda’ per 1,4 milioni di euro, un milione dei quali per ’adeguamento sismico della Torre’, nell’ambito dei quali rientrava appunto l’installazione dei ’pali’. Un’azione resa necessaria – si legge nei documenti degli ultimi mesi – "a seguito delle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico".