Il comitato Viabilità: "Via Pederzana non va chiusa"

Viabilità e territorio di Villanova: il comitato che ha smosso il consiglio comunale di Castenaso: "Ora si parla del Lotto 3, ma la vera battaglia è non chiudere via Pederzana". A Villanova di Castenaso, c’è un comitato che vuole riportare al centro dell’attenzione il tema della viabilità reale, quella che impatta ogni giorno su famiglie, lavoratori, imprese e mezzi di soccorso. Si chiama comitato Viabilità e Territorio e, grazie a mesi di documenti, incontri, pressioni e confronto diretto con enti e rappresentanti, ha ottenuto un primo risultato concreto: durante il consiglio comunale del 24 luglio, il tema del Lotto 3 della Lungo Savena è stato finalmente inserito in una mozione e discusso ufficialmente, con aperture trasversali da parte di maggioranza e opposizione. Così dal comitato: "Un passaggio storico, mai avvenuto negli ultimi anni. Ma non è finita. La questione più urgente resta la prevista chiusura del passaggio a livello di via Pederzana, contenuta nel progetto del Lotto 2 bis. Una chiusura che avverrebbe senza alternative viabilistiche già operative o cantierabili, mettendo in crisi l’intera frazione, la sua area industriale e l’accessibilità per i mezzi di emergenza". "È giusto che oggi si parli del Lotto 3 – spiegano dal comitato – ma non possiamo accettare che nel frattempo venga tagliata l’unica arteria davvero utilizzata da residenti e lavoratori. La chiusura di via Pederzana senza alternative è inaccettabile: chiediamo che nel prossimo consiglio di settembre venga discussa e approvata una mozione specifica per fermare questo progetto". Il Comitato è determinato: "Ringraziamo il consiglio per averci ascoltati, non vogliamo fermare il progresso, ma pretendiamo che sia sempre fatto con buon senso, trasparenza e ascolto".

z. p.