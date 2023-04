Il commando della strage "L’aviere con la bomba, gli autisti e i guardaspalle" Un gruppo di 15 persone

di Federica

Orlandi

Un commando organizzatissimo, dalla manus di Licio Gelli. Composto da esponenti della destra eversiva, di gruppi diversi e talvolta in contrasto, come Nar, Terza posizione, Avanguardia nazionale. Mossi dai dollari di Gelli, consegnati – "ma non c’è prova diretta" – dal suo braccio destro Umberto Ortolani o dal potente direttore dell’Ufficio Affari riservati degli Interni, Federico Umberto D’Amato. Lo ricostruisce la Corte d’Assise, presieduta dal giudice Francesco Caruso, nelle oltre 1.700 pagine di motivazione alla sentenza di primo grado del processo ai mandanti della strage del 2 agosto 1980.

IL COMMANDO

Gruppi ’rivali’ uniti sotto l’egida di uno scopo comune, "il sabotaggio della democrazia italiana", scrive la Corte. Che giustifica la collaborazione spiegando che "la conoscenza tra compartecipi non può essere un elemento necessario, dovendo ipotizzarsi che il commando fosse composto da più cellule, ognuna istruita per agire autonomamente". Il presidente fa poi un passo ulteriore: ricostruire i ruoli. "Può congetturarsi che vi fossero soggetti con mansioni di ordine logistico, incaricate di reperire i veicoli e i luoghi per ospitare i terroristi prima e dopo l’attentato – scrive –. Che alcuni avessero il compito d’accompagnare i partecipi nei pressi della stazione e aspettarne il ritorno per portarli via; alcuni fossero deputati a portare la valigia nella sala d’aspetto, altri a vigilare che non fossero scoperti; altri ancora dislocati per accertare l’arrivo della polizia e in tal caso comunicarlo ai sodali; è probabile che alcuni fossero incaricati di un giro di perlustrazione dopo lo scoppio, per assicurarsi della riuscita dell’impresa". Un quadro che avrebbe dovuto coinvolgere Almeno 15 persone. Alcuni ruoli fanno riferimento a quanto emerso nei processi ai cinque "uomini" della bomba, ultimo Paolo Bellini, condannato all’ergastolo in questo processo.

"L’AVIERE PORTAVA

LA BOMBA"

L’intercettazione del 18 gennaio 1996 a casa di Carlo Maria Maggi, leader di Ordine nuovo, è per la Corte fondamentale. Per il riferimento a Mambro e Fioravanti e al fatto che "Sicuramente sono stati loro... intanto lui ha i soldi", lasciando intendere un pagamento a Fioravanti per piazzare l’ordigno. Per il riferimento a Ustica: "La strage è stato un tentativo di confondere le acque, capisci?". E per la risposta che per la Corte inchioda Bellini, affidandogli il ruolo pratico di trasportatore della bomba: "Erano in contatto con il padre di sto’ aviere... E dicono che portava una bomba, ecco!". Bellini pilotava aerei da turismo. Maggi, morto nel 2018, non darà chiarimenti. Un velo oscuro però è calato su quest’ultimo brandello di intercettazione. I tre ufficiali di polizia scientifica incaricati di ’ripulire’ l’audio del file intercettato, ne avrebbero infatti alterato il senso sostituendo "il padre di sto aviere" con "lo sbaglio di un corriere" durante il filtraggio. Interpretazione smentita dall’ascolto del file in aula e in cuffia da parte della Corte. "Perché e per ordine di chi assunsero un’iniziativa – si chiede il giudice – che appare tutt’altro che ingenua o causale"? Uno "sbaglio del corriere" infatti evoca la suggestione della cosiddetta pista palestinese, in cui si ipotizzò l’esplosione per errore di bomba destinata altrove e solo in transito in città. Ora, i tre rischiano l’accusa di depistaggio e falsa testimonianza.

IL PROCURATORE SISTI

La notte tra il 3 e il 4 agosto 1980 l’allora procuratore capo di Bologna Ugo Sisti la trascorse nell’albergo della famiglia Bellini, a Reggio Emilia. Pernottamento che alla Corte "pare denso di significati". Sisti vi si recò "probabilmente per acquisire da una fonte qualificata (Aldo Bellini, padre di Paolo ndr) informazioni sulla strage o al contrario rassicurare l’amico sulla direzione delle indagini". Per il giudice Sisti poi "si prodigò per ufficializzare la presenza dei servizi segreti nelle indagini", "assecondandone il disegno" di ostacolarle, e "concorse a proteggere" Paolo Bellini "pur conoscendone identità e trascorsi".