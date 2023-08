"Il commercio del centro in agonia"

I negozi del centro storico di Sant’Agata stanno morendo. Lo sostiene il gruppo consigliare d’opposizione Unione democratica per Sant’Agata, sostenuta anche dal Pd, che recentemente ha formulato un’interrogazione scritta al sindaco Beppe Vicinelli, sostenuto da una lista civica vicina al centrodestra, per segnalare la prossima chiusura o già cessata attività di esercizi commerciali e di servizio.

"L’obiettivo – spiega Marco Gaiba segretario del Pd di Sant’Agata – è quello di sollecitare l’amministrazione comunale ad avviare azioni per rivitalizzare un centro storico di fatto morto. Anche alcuni commercianti hanno lanciato il loro grido di allarme con richiesta di aiuto". Gaiba segnala che ad oggi hanno abbassato la serranda un forno, un bar, una macelleria. E chiuderà la filiale di una banca; gira già la voce che a settembre chiuderanno altre due attività essenziali. "Nelle dichiarazioni del sindaco Vicinelli – continua l’esponente dei dem – non c’è nessuna proposta, nessuna idea. Ora, se dopo 10 anni di questa amministrazione non si ammette con umiltà il fallimento totale, ci domandiamo cosa deve succedere ancora di peggio". Gaiba suggerisce allora di incontrare con urgenza commercianti, associazioni, imprese del territorio a cominciare dalla Lamborghini, per definire un progetto di rilancio commerciale, culturale e sociale del centro storico. E ancora di partecipare ai bandi promossi da Città Metropolitana e Regione, anche insieme ad altri Comuni, per ottenere finanziamenti, oltre ad intervenire sulle tariffe da parte del Comune. E non si fa aspettare la replica di Vicinelli.

"Questa amministrazione – dice il primo cittadino – è stata sempre attenta al piccolo commercio di vicinato nel centro storico ritenuto un valore economico aggiunto e un presidio per i cittadini. In questi anni abbiamo cercato di porre in campo tutte le misure perseguibili a sostegno dei piccoli negozi come ’Progetti d’impresa’ a supporto di nuove attività e negozi esistenti, la programmazione di attività di rivitalizzazione del centro storico con iniziative ed eventi, nonché l’erogazione di un contributo a favore delle attività maggiormente penalizzate durante la pandemia". E continua: "Per quanto concerne la chiusura della filiale della banca questa ha previsto una riduzione di circa 1.500 filiali in tutta Italia. Circa i due forni invece siamo a conoscenza della cessazione per motivi che non appaiono strettamente commerciali del forno Ghisoli e il forno Ghelfi non ha alcuna intenzione di cessare l’attività. In riferimento al bar, pare che sia una chiusura temporanea".

Pier Luigi Trombetta