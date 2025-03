Il commercio equo lotta anche contro le ingiustizie

"Il significato che noi vogliamo trasmettere nel termine equo solidale è che, oltre a utilizzare materiali migliori per l’ambiente, bisogna rapportarsi in modo etico con produttori e acquirenti, stabilendo un rapporto di confidenza, equità e rispetto. Per questo facciamo parte di un’associazione che si chiama "Equo garantito", che controlla sia noi che i nostri importatori. Se un marchio si definisce sostenibile deve dimostrarlo con delle certificazioni, mentre quelli equo solidali devono essere approvati da Wfto-World fair trade organization". Emanuela e Linda, le proprietarie del negozio "C’è un mondo", attività specializzata in moda etica e sostenibile, ci hanno anche raccontato che le loro attività riducono le disuguaglianze favorendo la crescita delle comunità locali. La trasparenza è fondamentale per informare il consumatore sulla produzione dei capi. Nonostante le difficoltà di espansione, il commercio equo solidale è una valida alternativa al fast fashion per costruire un’economia globale più giusta, inclusiva e sostenibile.

Un esempio di impresa sostenibile è "Rifò", una giovane realtà di Prato, in Toscana. Si tratta di un’azienda che si occupa di riciclare e produrre vestiti in filati rigenerati. Indovinate qual è stato uno dei primi negozi in Italia dove hanno venduto i loro prodotti? Proprio "C’è un mondo".