Il commiato di Fernando Lolli, custode dei conti del Comune

"Con lui al Bilancio avevo la certezza che i conti sarebbero stati sempre a posto e, soprattutto, nel rispetto della legalità. E fu la sua gestione delle casse comunali a salvarmi dall’accusa di abuso di ufficio con cui le minoranze mi portarono in tribunale". Così Forte Clò, ex sindaco di Zola Predosa dal 1982 al 1986, ricorda Fernando Lolli (nella foto), ex assessore al Bilancio di Zola per più di 20 anni, scomparso all’età di 87 anni il 3 gennaio scorso. I funerali si sono tenuti prima della Befana in stretta forma privata.

"Non ho conosciuto Lolli – confessa l’attuale sindaco Davide dall’Omo – ma la storia politica e amministrativa di Zola parla di lui come di un amministratore competente". Il primo incarico a Lolli da assessore al Bilancio di Zola risale al 1975, quando venne eletto sindaco Romano Poli. Rimase al suo posto anche con Clò che succedette a Poli, poi con il sindaco Sergio Aleotti (dal 1986 al 1995) e, infine, nei primi anni del mandato del sindaco Giacomo Venturi. Lolli si distinse anche come efficiente funzionario di una delle municipalizzate di punta del Comune di Bologna, l’Amiu, poi diventata Seabo, che si occupava della raccolta dei rifiuti. "Quando nel 1987 divenni presidente di Amiu – racconta Gianni Pellegrini, ex sindaco di Sasso Marconi – Lolli era già vice direttore. Dopo la nomina a direttore assunse anche la carica di direttore generale. Lavorammo assieme per dieci anni e si distinse per 2-3 cose: con un bilancio da 160 miliardi di lire non ci fu mai uno sciopero dei 1200 dipendenti". Fernando Lolli era molto stimato anche dai partiti di minoranza di Zola. "Il nuovo municipio – ricorda Lucio Vignoli, per anni capogruppo di Forza Italia – venne realizzato grazie al suo impegno e alla sua gestione dei conti comunali".

Nicodemo Mele