"Il commissariato di polizia serve a Casalecchio"

Meglio a Casalecchio. Non piace al sindacato di Polizia l’idea di collocare in Valsamoggia il nuovo commissariato di Polizia di cui si è parlato a maggio scorso nel consiglio comunale di Casalecchio. Un progetto che non ha ancora elementi di concretezza ma sul quale venerdì scorso si è espresso il Sindacato autonomo di polizia (Sap) di Bologna che ha reso noto il testo della lettera inviata il giorno stesso al Prefetto di Bologna Attilio Visconti.

"Le scriviamo perché riteniamo doveroso ricordare che da molti anni si era rappresentata la necessità di istituire un nuovo Commissariato di Polizia in territorio di Casalecchio di Reno. Un territorio in continua crescita sia in riferimento alla popolazione che alle attività commerciali e che lo vede affrontare nuove sfide in merito alla sicurezza della cittadinanza motivo per il quale ci eravamo dichiarati apertamente contrari alla chiusura degli uffici della Polizia stradale che, pur essendo una specialità, rappresentava una presenza costante sul territorio stesso. Nessuna notizia è stata data in merito, alcuna interlocuzione a chi rappresenta il personale della Polizia di Stato e che aveva avanzato questa richiesta", premette il segretario provinciale Sap Tonino Guglielmi che apprende dai giornali l’ipotesi di un rafforzamento del controllo e della sicurezza nel territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia attraverso la costituzione della nuova compagnia dei carabinieri

di Casalecchio e la possibilità che il nuovo commissariato per ragioni di riequilibrio territoriale possa andare a Valsamoggia.

"Vorremmo davvero conoscere quali siano i progetti presenti sul territorio in merito alla sicurezza ribadendo, anche in questa occasione, che la priorità è un Commissariato nel Comune di Casalecchio che possa diventare il riferimento di tutta l’area circostante

e, riteniamo, che, per la predisposizione ottimale di una così complessa attività, non si possa prescindere dagli operatori di Polizia e, quindi, chi maggiormente li rappresenta con serietà e dedizione", chiude Guglielmi.

g. m.