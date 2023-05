"Il commissariato spetta alla Valsamoggia"

Bene il nuovo commissariato di Polizia in Valsamoggia e si vada quanto prima all’unificazione della polizia locale col corpo unico già in essere tra Casalecchio, Zola e Monte San Pietro. Intervento in piena sintonia tra i quattro consiglieri di opposizione del Comune di Valsamoggia, Stefano Colangeli e Daniela Guglielmi del M5s con Silvia Adani e Simone Rimondi di Civicamente Samoggia a proposito degli sviluppi in tema sicurezza emersi nel consiglio comunale della settimana scorsa a Casalecchio.

"Lo scorso 16 novembre è stato sottoscritto un verbale in Prefettura che prevede la trasformazione della stazione Carabinieri di Casalecchio in Compagnia con il conseguente aumento di organico -ricordano i consiglieri che aggiungono come nello stesso verbale, come compensazione della soppressione della sede della Polizia stradale di Casalecchio, è confermata l’apertura di un nuovo Commissariato in uno dei comuni dell’Unione. Apertura che per ragioni di dimensioni (estensione e numero di abitanti) vedono Valsamoggia come primo candidato".

Il tema della sicurezza nei cinque ex comuni dove sono presenti quattro caserme dei carabinieri è stato sollevato a più riprese dai due gruppi che "da molto tempo hanno chiesto di potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. E che il Comune oltre a formalizzare la richiesta di apertura di un Commissariato sul suo territorio, deve impegnarsi concretamente per arrivare nel più breve tempo possibile all’apertura del presidio di polizia" aggiungono Colangeli, Adani, Guglielmi e Rimondi, che nella stessa interrogazione rivolgendosi al sindaco definiscono "improcrastinabile" l’allargamento del corpo unico di polizia locale a tutti i cinque comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia.

A questo proposito il sindaco di Valsamoggia Ruscigno aveva già notato che "Il nostro territorio cresce costantemente nella popolazione e nelle attività economiche mentre le dotazioni attuali, parlo dei carabinieri, non ci sono altre forze dell’ordine oltre alla nostra polizia locale, sono ferme alle dotazioni ormai superate. E il fatto che ora si stia ragionando di un commissariato della Polizia di stato è un’ottima notizia e non appena ci saranno elementi concreti siamo pronti a fare la nostra parte per mettere a disposizione una struttura logistica. Abbiamo già un’idea in merito". Mentre in tema di polizia locale sempre Ruscigno riferisce che il della gestione amministrativa è stato già condiviso, mentre nel documento di programmazione non si prevede la fusione che avrà verosimilmente un percorso più lungo.

Gabriele Mignardi