Il commissario è tornato "Io e Ricciardi siamo amici"

di Claudio Cumani

Che differenza c’è fra un noir e un romanzo giallo? Maurizio De Giovanni risponde senza esitazione: "Il giallo propone un mistero da risolvere, il nero guarda alla parte scura delle nostre anime. Il primo porta un enigma, il secondo si rivolge alle vite complesse della nostra società". Che lui, inventore del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone, appartenga alla seconda categoria non c’è dubbio. Dice: "Moltissimi lettori trovano interessante questo genere, dove eccellono scrittori straordinari come Carlotto, Carrisi, Manzini o Lucarelli, ma purtroppo critici e premi letterari mostrano poca attenzione. Ignorare il noir è un fatto snobistico e anacronistico". Il consenso dei lettori non è certo mancato al suo nuovo libro, Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi (Einaudi), tredicesimo romanzo che vede protagonista quell’investigatore di polizia nella Napoli anni ‘30. La presentazione è fissata venerdì alle 18 in Salaborsa: con l’autore dialoga Emanuela Giampaoli. Siamo nel 1939, quando il vento dell’odio soffia sull’Europa, e l’intreccio parte dal ritrovamento dei cadaveri di due giovani in un boschetto...E’ il primo libro di una trilogia che avrà titoli di tango (il prossimo si chiamerà Penombra e l’ultimo Volver) e che racconterà le indagini del comissario prima della seconda guerra mondiale.

De Giovanni, pareva lei volesse abbandonare il suo Ricciardi. Ci ha, dunque, ripensato?

"Avevo deciso di interrompere la serie, nonostante le proteste soprattutto di lettrici. Poi ho avuto un problema cardiaco e, durante la degenza, ho capito che non era giusto. Ricciardi mi continuava a raccontare storie...Io e lui siamo amici e verso il mio personaggio non ho gelosia o insofferenza. Ho capito che raccontare l’Italia a fine anni ‘30 era interessante proprio perché la gente non aveva idea di quello che sarebbe successo da lì a poco".

È faticoso ricostruire un’epoca storica lontana?

"È soprattutto sfidante. Il lavoro di ricerca resta però la parte più interessante della mia attività: bisogna individuare le musiche, le auto, gli abiti, il cibo e tanti altri aspetti di un periodo...Soprattutto negli anni ‘30 c’era una scala valoriale diversa fatta di religione, famiglia e scuola".

Rivedremo Ricciardi in tv?

"Il 6 marzo partirà la seconda serie, tratta dai miei scritti, costituita di quattro puntate sempre con Lino Guanciale protagonista. È l’attore ideale: colto, sensibile, attento. Credo che il successo stia nell’epoca in cui la vicenda è ambientata, nella città di Napoli e nei personaggi. Certo, i linguaggi narrativo e televisivo sono molto diversi fra loro ma io resto un romanziere".

Un romanziere molto presente sul piccolo schermo...

"In effetti sì. È in arrivo il poliziesco Mai più come prima con Francesco Arca nato da una mia idea. E si sono concluse le riprese della quarta stagione dei Bastardi di Pizzofalcone che dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi".

Sono troppi gli scrittori noir in Italia?

"Non sono troppi né troppo pochi. Ognuno scrive le proprie storie, sta al lettore scegliere. Io ho quattro serie a cui i lettori sono affezionati, Sara, Mina Settembre, Pizzofalcone e Ricciardi. E quest’ultima è la più longeva".