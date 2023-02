Il ’Comunale Nouveau’ inaugura il 16 febbraio

Le tempistiche promesse sono state perfettamente rispettate. Dal 19 febbraio le recite di ’Madama Butterfly’, prossimo titolo nel cartellone operistico del Teatro Comunale, verranno ospitate nel nuovo spazio all’interno dell’Exhibition Hall di BolognaFiere (piazza della Costituzione 4a), ribattezzato ’Comunale Nouveau’ per la sua speciale mission: accogliere tre anni almeno di stagioni liriche, durante i lavori di riqualificazione urbana fra piazza Verdi e via del Guasto, attorno al teatro storico. Ma già il 16 febbraio, alle 20.30, la cittadinanza è invitata a scoprire lla nuova struttura teatrale, in occasione dell’inaugurazione ufficiale: al taglio del nastro seguirà il tradizionale discorso d’inizio anno che il sindaco Matteo Lepore rivolgerà alla città da un palcoscenico esemplificativo delle innovazioni e dei cambiamenti programmati nel 2023; e a conclusione l’Orchestra d’archi del Teatro Comunale di Bologna, guidata dal primo violino Emanuele Benfenati, eseguirà i Concerti dall’op. 8 di Vivaldi universalmente noti con il titolo ’Le quattro stagioni’. Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi al link https:www.eventbrite.itebiglietti-concerto-per-bologna-preview-comunale-nouveau-533803640057 (fino ad esaurimento posti).

Il pubblico che ha già assistito alle due ultime produzioni del Comunale all’EuropAuditorium non dovrà cambiare le proprie abitudini: l’ingresso è il medesimo, imboccando poi però il corridoio a sinistra anziché a destra, verso il padiglione che fino al 2007 ospitò la Galleria d’Arte Moderna, prima della creazione del MAMbo (la cosiddetta Exhibition Hall). Lo accoglierà un ampio foyer, con bar e servizi igienici, al termine del quale si apre l’ampia sala teatrale, con ingresso dal fondo: 989 posti distribuiti su un’unica platea inclinata, con poltroncine che richiamano il verde dell’attuale sala del Bibiena, ma di colore più acceso, la buca dell’orchestra modellata sulle dimensioni di un grande organico operistico e un palcoscenico di oltre 600 mq con piena visibilità da ogni posto. Ai lati del palcoscenico, non visibili al pubblico, si collocano poi le varie aree di servizio per il personale tecnico e artistico del teatro. Presentando il mese scorso la stagione lirica 2023 del Comunale, il sovrintendente Fulvio Macciardi dichiarava senza mezzi termini: "Sono davvero soddisfatto del lavoro che si sta compiendo alla Fiera". Ora che il lavoro è concluso, non resta che sperare fiduciosi nella piena funzionalità della nuova sala, non ultimo nella sua resa acustica, in modo che possa realizzarsi quanto auspicato dal sindaco nella stessa occasione: al ritorno del Comunale in sede, "lasciare in eredità alla cittadinanza un palcoscenico duraturo", che grazie alla sua agile struttura può facilmente essere smontato e rimontato in breve tempo, secondo le necessità future di quello spazio.

Marco Beghelli