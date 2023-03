Il Comunale per Lucio L’orchestra accompagna giovani talenti nelle canzoni più amate

Sarà un omaggio non solo alla sue canzoni, ma alla sua continua attenzione per la ricerca, per i nomi nuovi fuori dalle logiche del mercato, quelli che, spinto sempre da travolgente curiosità, valorizzava, portandoli spesso ai vertici delle classifiche. Tutta la vita si chiama la serata omaggio a Lucio Dalla che il BMA, Bologna Musica d’Autore, lo scouting sulla giovane musica italiana voluto ormai da sette anni da Fonoprint, organizza con il Teatro Comunale e che va in scena il 4 marzo all’Auditorium Manzoni (ore 20.30).

Due ‘case’, quelle che promuovono il concerto, che il cantautore ha frequentato a lungo. In Fonoprint ha registrato alcuni del suo capolavori, al Comunale ha diretto opere come Beggar’s Opera, Pierino e il lupo (dove era anche interprete) e Pulcinella e Arlecchino. Tutti i brani sono stati arrangiati da Valentino Corvino, che dirigerà, utilizzando alcune tra le voci più originali di una inedita scena nazionale della canzone d’autore che proprio allo studio di registrazione (e alla sua casa discografica) fanno riferimento. Dal cantautore Fabio Curto, che sarà impegnato in Le Rondini e Piazza Grande alla giovanissima Lyl, con 1983 e Washington, sino a Nostromo con Treno a vela e Tango, Erika Mou con 4-03-1943 e La casa in riva al mare e Emma Nolde con Cara e Quale allegria. Previsti anche, in alcune canzoni, gli interventi del Coro delle Voci Bianche del Comunale e degli Allievi della Scuola dell’Opera, che accompagneranno Curto in La sera dei miracoli e Caruso. Gran finale con Anna e Marco e Felicità.

L’esecuzione delle composizioni di Lucio sarà intervallata da interventi in video, pensati proprio per la serata, con i suoi amici e i collaboratori che lo ricorderanno. Vedremo l’ingegnere del suono Maurizio Biancani, Ron, Gianni Morandi, Tobia Righi, il suo primo manager, al suo fianco dagli esordi sino alla scomparsa, e Gaetano Curreri. Tutta la vita è l’inizio di una collaborazione grazie alla quale Fonoprint e il Comunale, realizzeranno ogni anno una serata dedicata a un esponente della grande canzone d’autore italiana. Doveroso, visto che il 4 marzo 2023 Dalla avrebbe compiuto 80 anni, iniziare proprio da lui. Le celebrazioni continuano il 5 marzo, proprio in Fonoprint (Via Bocca di Lupo, 6) con una giornata di visite guidate, la prima è alle 10, che narreranno, grazie alle parole di Paola Cevenini, che degli studi è stata fondatrice, il rapporto tra quel luogo e l’arte del cantante. Verranno proposti degli ascolti esclusivi e immersivi di brani come Caruso, nella versione con Luciano Pavarotti, Tu non mi basti mai e Canzone. Alle 17 verrà presentato il libro di Enrico Impalà Come è profondo il mare. Prenotazione al 335480970 o [email protected]