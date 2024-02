Il Comunale tra Šostakovič e Prokof’ev

Il concerto della Stagione Sinfonica del Teatro Comunale, oggi alle 20.30 all’Auditorium Manzoni, segna il gradito ritorno della bacchetta finlandese Pietari Inkinen (foto), direttore principale della Deutsche Radio Philharmonie e firettore musicale della KBS Symphony Orchestra di Seoul, e del giovanissimo violoncellista Ettore Pagano. La serata accosta due celebri pagine di due grandi compositori russi come il Concerto n. 1 per violoncello e orchestra in mi bemolle maggiore op. 107 di Dmítrij Šostakóvič - interpretato da Pagano - e la Quinta Sinfonia in si bemolle maggiore op. 100 di Sergej Prokof’ev. Info: www.tcbo.it/eventi/stagione-sinfonica-2024-pietari-inkinen/.