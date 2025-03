Il Comune abbandona X: "Razzismo e fake news"

Le proteste e i dissensi verso la nuova piattaforma social del magnate americano Elon Musk, quella che avrebbe sostituito Twitter, si fanno sempre di più e ora arrivano anche al Comune di San Lazzaro. L’amministrazione ha infatti deciso di lasciare X: "Un social che promuove contenuti razzisti e fake news". Nelle prossime settimane il profilo ex Twitter, gestito dalla polizia locale, traslocherà su Instagram. Nelle prossime settimane il profilo ufficiale dell’amministrazione comunale, che dal 2018 era gestito dalla polizia locale per aggiornare sugli interventi che riguardavano mobilità e sicurezza, verrà sostituito da una pagina su Instagram (sempre gestita dalla polizia locale) in modo da assicurare continuità nel flusso delle informazioni a utenti e cittadini. A questa novità si aggiunge anche quella della creazione di un canale WhatsApp da parte del Comune di San Lazzaro, che sarà attivo da martedì 18 marzo, che andrà in questo modo a integrare gli strumenti di comunicazione formati fino a oggi da una pagina Facebook, una Instagram, i canali Telegram e YouTube, oltre che dalla newsletter settimanale, il sito istituzionale e il periodico cartaceo ’San Lazzaro in Comune’.

A parlare di questa decisione è l’assessore comunale alla Comunicazione, Michele d’Alena: "La decisione di chiudere il nostro profilo su X, oltre che sulla consapevolezza che si tratti di un social in costante calo in Italia e sull’esigenza di puntare su una comunicazione sempre più efficace, deriva dalla volontà di non voler in nessun modo essere partecipi della pericolosa deriva antidemocratica che sta riguardando questa piattaforma social".

L’assessore, poi, senza mezzi termini prosegue e specifica: "Da quando Elon Musk è diventato il proprietario di Twitter, decidendo poi di cambiargli nome, questa piattaforma si sta connotando sempre di più come strumento per la condivisione di propaganda e contenuti estremisti, razzisti, misogini, omofobi e transfobici, oltre che per la promozione di notizie palesemente false. Una situazione davanti alla quale crediamo che un’amministrazione pubblica non possa restare indifferente". La scelta del Comune di San Lazzaro di abbandonare X è "singolare e ideologica". Ma soprattutto "fa sorridere", così Forza Italia, per bocca del consigliere comunale Paolo Giunchi, boccia la decisione della giunta Pillati. Una scelta fatta "come segno di disprezzo nei confronti di Elon Musk, perché la piattaforma è stata usata pochissimo", sottolinea Giunchi.

Zoe Pederzini