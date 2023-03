"Il Comune aiuterà i commercianti"

"Quello che deve fare il commercio in questo momento è resistere, e quello che deve fare l’amministrazione comunale è offrire tutto l’aiuto possibile. Come abbiamo fatto durante e post pandemia, come faremo anche quest’anno". Il sindaco Fausto Tinti interviene così sul tema del commercio nel centro storico, a poche ore dall’uscita dei dati elaborati da Confcommercio che evidenziano il problema delle vetrine che chiudono sempre più spesso nel Circondario imolese, con una situazione che, almeno percentualmente, è ancora più marcata nel comune termale.