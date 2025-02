Il Comune al Nettuno tennis club: "Lunedì sgomberate l’impianto"

La società Nettuno tennis club dovrà sgomberare dall’impianto sportivo della Barca, in via Fancelli 5. La conferma, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che revocava la sospensiva del Tar e dava il là all’arrivo della nuova cordata di Nettuno Sport Center, è arrivata ieri con una missiva inviata al presidente della società, Paolo Poli, che attualmente sta gestendo l’impianto sportivo.

La missiva del Comune è chiara: "Si comunica che lunedì 17 alle 9 è stabilita la riconsegna dell’impianto al Quartiere Borgo Panigale - Reno mediante la sottoscrizione di un verbale e di uno stato di consistenza dell’impianto. La decisione arriva dopo mesi di carte bollate, con un braccio di ferro tra vecchi gestori e vincitori del bando comunale. Dubbioso Nicola Stanzani (Forza Italia): "La giustizia amministrativa farà il suo corso (è attesa una nuova pronuncia del Tar a maggio, ndr), ma è incredibile come l’amministrazione abbia così fretta a imporre il cambio di gestione del centro Nettuno, senza attendere la conclusione di tutto l’iter giudiziario in corso e andando inevitabilmente incontro a una raffica di ricorsi e contenziosi, vista l’impossibilità di gestire in maniera lineare i passaggi di consegne, con il rischio di incorrere in un’interruzione di pubblico servizio".

ros. carb.