Il Comune arruola nuovi assistenti civici

Largo agli assistenti civici. Il Comune di Castel Maggiore segnala che è stata indetta la selezione pubblica per individuare persone che intendano svolgere la funzione di ‘Assistente civico’ da inserire, dopo gli opportuni corsi di formazione, nell’apposito albo. Si tratta di quei volontari che, in collaborazione con la polizia locale, garantiscono una presenza attiva sul territorio senza sostituirsi ad essa

"Lo scopo principale degli assistenti civici – spiega in una nota l’amministrazione comunale - è quello di promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo con le persone. Ma anche l’integrazione e l’inclusione sociale". In particolare, questi volontari operano nei pressi delle scuole per accompagnare gli scolari in percorsi ciclo - pedonali sicuri tra casa e scuola e all’interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici. E ancora, i volontari controllano il corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche e possono segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti la manutenzione del territorio. Inoltre, i volontari possono essere presenti in occasione di manifestazioni pubbliche come gare sportive, fiere, sagre, spettacoli vari, iniziative culturali e così via. Non manca poi la loro presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale soggette a tutela ambientale o soggette a misure di restrizione del traffico o a limiti di velocità, per promuovere la sicurezza stradale. L’albo degli assistenti civici è stato istituito a Castel Maggiore da una delibera di giunta nel luglio del 2015 e attualmente è composto da una ventina di persone.

"Possono partecipare alla selezione – si legge tra l’altro nell’avviso pubblico – le persone che abbiano un’età superiore a 18 anni; siano residenti sul territorio nazionale; non abbiano precedenti penali o espulsione dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali: ovvero destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici. Nel caso di cittadini non comunitari, vale il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione". E infine, per far parte degli assistenti civici, si deve avere l’idoneità psico - fisica allo svolgimento dei compiti d’istituto attestata da certificazione medica".

p. l. t.