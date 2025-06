Il Comune cerca casa per infermieri stranieri

Manca personale all’ospedale Simiani di Loiano: oltre che fra i medici ci sono carenze anche tra gli infermieri e si fa strada l’idea di assumere operatori sanitari dall’America Latina. Summit tra i sindaci di Loiano e Monghidoro e Ausl, a cui ha fatto seguito un’assemblea pubblica. Ne parla il primo cittadino loianese, Roberto Serafini: "Oltre alla nota scarsità di medici è emersa la carenza cronica di personale infermieristico che, durante il periodo estivo, si fa sentire di più in quanto a permessi, aspettative, mobilità si aggiungono le ferie".

"Il distretto sanitario – aggiunge il primo cittadino – ha messo in campo diverse azioni per sopperire a queste carenze, ad esempio rivolgendosi anche ad agenzie interinali per contratti di somministrazione, reclutando personale sulla base di passaparola e conoscenze, cercando persone che vivono sul territorio e che hanno la giusta professionalità per offrire loro la possibilità di lavorare vicino casa. Tutte queste azioni non sono però sufficienti ed è quindi maturata l’idea di rivolgersi al reclutamento di personale straniero in particolare dell’America Latina. Per questa operazione occorrono però tempi lunghi e costi rilevanti. Occorre infatti un percorso di formazione e di riconoscimento del titolo di studio, corsi per l’apprendimento della lingua e, molto importante, è richiesto un alloggio gratuito per i primi 6 mesi considerando che questi lavoratori arriveranno a gruppi minimi di 6. L’azienda sanitaria si farebbe carico di tutti i costi ad eccezione di quello per l’alloggio, che nel nostro caso sarebbe fornito dal Comune attraverso l’utilizzo di due posti letto in un immobile di sua proprietà e provvedendo a ricercare altri posti letti di privati facendosi carico delle spese di affitto. Fondamentale dunque la collaborazione dei cittadini e di chi, proprietario di immobili, volesse mettere a disposizione alloggi, possibilmente a prezzi calmierati".

Sulla stessa lunghezza d’onda la prima cittadina di Monghidoro, Barbara Panzacchi: "Le strutture sanitarie hanno la necessità di poter contare su personale medico, infermieristico e socio assistenziale per poter funzionare correttamente; senza personale si corre il rischio di realizzare solo scatole vuote. Da qui l impegno e la collaborazione tra le amministrazioni comunali e l’azienda sanitaria per cercare tutte le soluzioni possibili per reperire il personale utile a garantire servizi essenziali per le nostre comunità, anche mediante agevolazioni temporanee che potrebbero essere pensate sia per i professionisti provenienti dall’estero, ma anche per i nostri connazionali".

All’incontro erano presenti, oltre alle amministrazioni, il direttore del distretto sanitario Savena Idice Michele Baccarini, la direttrice assistenziale Stefania Dal Rio e la responsabile assistenziale Savena Idice Tiziana Aliberti.

Zoe Pederzini