Il Comune ’chiama’ gli artisti "Venite a esporre nella nostra città"

Il Comune ’chiama’ gli artisti. Nell’ambito della funzione di sviluppo economico del territorio rientra nelle facoltà del Comune disciplinare eventi espositivi di opere creative di artigiani-artisti non professionisti da tenersi anche a corredo delle altre azioni e iniziative volte ad aumentare l’attrattiva del territorio. Il Comune di San Lazzaro, Settore Sport e Marketing Territoriale, intende, dunque, con un avviso ad hoc, recepire la manifestazione di interesse di tutti coloro che intendano partecipare come artigiani-artisti non professionisti ad eventi di esposizione e vendita di opere della propria creatività e del proprio ingegno sul territorio del Comune nel corso del 2023.

Per opere creative di artigiani-artisti non professionisti si intendono tutte quelle opere frutto della propria creatività e del proprio ingegno e prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie e vendute direttamente ai privati. Ogni artista potrà proporre al momento della domanda di partecipazione fino ad un massimo di due tipologie di prodotti ed esporre per ogni giornata una sola delle due tipologie. Il giudizio sulla connotazione dell’opera – se cioè essa sia originale e creativa e, dunque, frutto della creatività e dell’ingegno dell’autore – è riservato alla competenza valutativa, esclusiva ed insindacabile del Comune. Le domande dovranno pervenire entro le 12 di domani. Il richiedente dovrà mandare una mail a [email protected] con allegati il modulo di domanda e il documento d’identità. Sarà poi da compilare il modulo che si trova sul sito del Comune.