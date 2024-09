Il Comune chiama i cittadini per le consulte di frazione

Fare rete per la comunità. Questo l’obiettivo per cui l’amministrazione comunale di Baricella ha pubblicato l’avviso finalizzato alla raccolta delle candidature per la nomina a membro delle consulte di frazione del Comune. Possono presentare la candidatura i singoli cittadini interessati ad essere eletti quali componenti delle consulta di Interesse; i cittadini che appartengono ad associazioni culturali, sindacali, economiche, ricreative, sportive del territorio. Per candidarsi è necessario essere residenti nella zona territoriale della Consulta per cui ci si candida o avere un’attività sul territorio, avere i requisiti per ricoprire la carica di Consigliere Comunale, avere sedici anni compiuti. I cittadini interessati a ricoprire la carica di componente delle Consulte di Frazione, possono presentare la propria domanda entro le ore 12 del 15 settembre in una delle seguenti modalità: a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Baricella: comune.baricella@cert.provincia.bo.it; o a mano presso l’Ufficio Relazione con il pubblico del Comune di Baricella, aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12. I moduli necessari da compilare sono scaricabili sul sito del Comune.

A spiegare l’importanza di quest’avviso è il primo cittadino Omar Mattioli: "Anche in questo mandato, così come nel precedente, vogliamo coinvolgere la cittadinanza delle frazioni nel governo del territorio. Nei cinque anni trascorsi le consulte hanno lavorato molto bene, affiancando il sindaco e la giunta nel segnalare problemi e proposte delle comunità locali. Speriamo che anche questa volta i cittadini con grande senso civico interessati a partecipare si mettano a disposizione dell’amministrazione. Per rendere ancora più evidente l’importanza del dialogo con le frazioni ho anche voluto istituire un assessorato ad hoc, il cui titolare è il nuovo amministratore Alberto Balletti, che mi aiuterà nel recepire, e laddove possibile soddisfare, le istanze dei piccoli paesi".

Zoe Pederzini