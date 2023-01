Il Comune costituito parte civile

C’era anche Michele Campaniello, capogruppo del Pd in consiglio comunale, ieri mattina in tribunale a Crotone. Campaniello era in rappresentanza del sindaco Matteo Lepore, nel corso dell’udienza preliminare a carico di Nicolò Passalacqua, Anna Perugino e Andrej Gaju, per l’aggressione che ha portato in coma Davide Ferrerio. Il Comune di Bologna si è infatti costituito parte civile nel processo, così come la Provincia e il Comune di Crotone (presente in aula il sindaco Vincenzo Voce).

Ieri mattina, in Consiglio comunale a Palazzo D’Accursio, sono state espresse ancora vicinanza e solidarietà nei confronti di Davide e della sua famiglia, che dallo scorso 11 agosto vivono in un incubo. Una famiglia "che è morta insieme a Davide", come ha detto mamma Giusy, che adesso chiede giustizia per suo figlio: "Quel vigliacco deve marcire in galera assieme a tutti coloro che hanno organizzato il pestaggio, a partire dalla mamma della ragazzina – aveva detto al Carlino –. Sono una donna di legge ma ho molta paura. L’unica certezza è che nessuno mi restituirà mio figlio, ammazzato per la cattiveria e insensatezza umana a 20 anni. Mai potrò accettare che sia andato a Crotone a morire. Mai".