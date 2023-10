Il Comune di Budrio: "La pulizia dell’Idice verrà fatta dalla Regione"

L’alveo dell’Idice a Budrio verrà pulito. Lo comunica l’amministrazione: "In relazione alle segnalazioni dello stato dell’alveo del fiume Idice, nei pressi del ponte di Via Rabuina, che risulta ricoperto da una fitta vegetazione e grossi alberi, si comunica che abbiamo già intrapreso un confronto con la Regione Emilia Romagna. La Regione ha già iniziato l’operazione di sfalcio della vegetazione presente nell’alveo del fiume a partire dal ponte di via Dritto fino al ponte ferroviario di Mezzolara".

"La Regione ci ha altresì informati – sottolinea il Comune – che sta valutando gli eventuali interventi da realizzare sulla vegetazione dove necessario. Si precisa che il confronto con la Regione è aperto costantemente al fine di preservare la sicurezza dell’intero alveo del corso dell’Idice".