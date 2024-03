Il Comune di Pianoro vende l’immobile di via Valleverde

Vendita di immobile di proprietà comunale a Pianoro in via Valleverde 15. L’amministrazione comunale ha notificato, tramite il sito istituzionale, l’intenzione di vendere l’immobile di proprietà comunale sito in via Valleverde 15 al piano terra di un fabbricato a destinazione residenziale e in adiacenza ad attività commerciali. Le offerte dovranno essere in aumento rispetto alla base d’asta che è fissata a 240.000 euro. L’asta si terrà il giorno 14 maggio ad ore 11 presso la sala Consiglio del Comune di Pianoro, in piazza dei Martiri 1. I concorrenti dovranno produrre un plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, che dovrà pervenire, pena esclusione, improrogabilmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pianoro entro e non oltre le ore 12 del giorno 6 maggio, all’indirizzo e con le modalità indicate nel bando online sul sito del Comune. Per ulteriori informazioni o prenotare il sopralluogo ci si può rivolgere all’ Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata, SUE, Patrimonio ed Espropri, allo 0516529152 o 0516529131. Si può, altrimenti, avere informazioni scrivendo una e-mail a loredana.maniscalco@comune.pianoro.bo.it o all’indirizzo veronica.delgaudio@comune.pianoro.bo.it.