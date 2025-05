Il Comune difende il piano sosta: "Cantieri, in arrivo agevolazioni"

Il piano sosta del Comune fa discutere. Dal 2 maggio costa quasi 4 euro parcheggiare nella Cerchia dei Mille, 2,90 in centro, 2,20 euro nella corona semicentrale, mentre i rincari in periferia vanno da 1,20 a 1,80 euro. Michele Campaniello, assessore alla Nuova Mobilità, prova a spiegare la ratio della manovra. E apre a ritocchi chiesti a gran voce anche dalle associazioni di categoria.

Partiamo dalle buone notizie: sconti in vista? "Diciamo che stiamo studiando alcune riduzioni in prossimità delle zone interessate dai cantieri. Di sicuro in queste aree, dove ci sono maggiori disagi, aumenteremo i parcheggi per i residenti, le strisce bianche, e ci confronteremo con le associazioni di categoria per aumentare e decidere dove posizionare gli stalli a rapida rotazione dalle 9 alle 20. Un modo, quello delle strisce blu a rapida rotazione (dove non valgono gli abbonamenti dei residenti, ndr), per favorire le attività commerciali".

L’aumento della sosta, dopo quella dei biglietti del bus, era proprio necessaria? "Per prima cosa è anche una questione di coerenza. Se non accompagnavamo la manovra sui bus con quella della sosta, avremmo implicitamente incentivato il mezzo privato a scapito del servizio pubblico. Poi c’è una tema oggettivo: abbiamo bisogno di recuperare risorse per potenziare il trasporto pubblico locale e migliorarlo. Non solo. Parte dei fondi della sosta li metteremo sul fondo per l’adattamento climatico che, come sappiamo, non riguarda più situazioni straordinarie, ma ordinarie, viste le ultimi alluvioni".

La stretta sulle ibride in centro, invece, come la spiega? "Abbiamo cercato di privilegiare i residenti. Chi non vive a Bologna, infatti, dal primo gennaio 2026 non potrà più accedere nella Zona traffico limitato. Del resto, nel 2019 i permessi erano meno di 18mila e nel 2023 sono saliti a circa 30mila con un aumento di oltre il 66 per cento... In questo modo si aveva uno sbilancimento esagerato tra domanda e offerta di posti auto. Tutti i permessi già emessi, però, restano validi fino alla loro naturale scadenza. Le auto ibride, di bolognesi e non, comunque, dal 2026 pagheranno la sosta".

Resta il fatto che i cittadini e anche i commercianti sono scontenti di questi rincari... "Abbiamo fatto diversi incontri, la manovra era già stata annunciata mesi fa alle organizzazioni sindacali. Credo, però, che chi vive in centro troverà positivo il nostro piano perché ci sarà meno traffico e ci saranno maggiori possibilità di parcheggio".

L’aumento della sosta può, un domani, aiutare a garantire maggiori sconti anche per i biglietti dei bus che sono molto aumentati? "Il mancato aumento dei biglietti ci sarebbe costato 12,4 milioni di euro all’anno. Dalla manovra della sosta ne ricaveremo 5,4 milioni. Sono cifre molto diverse...".