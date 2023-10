Il Comune difende Làbas: "Ambulatori e bollette in regola. Non revocheremo la concessione"

"È tutto in regola, perché mai dovremmo revocare la concessione?", è il ritornello che viene ripetuto a Palazzo d’Accursio. Se le opposizioni non mollano e insistono nel chiedere la revoca a Làbas degli spazi di vicolo Bolognetti, il Comune difende senza se e senza ma l’associazione ‘Nata per sciogliersi’ (evoluzione giuridica di Làbas dopo lo sgombero dell’ex caserma Masini di via Orfeo). Non solo una presa di posizione, visto che l’amministrazione ci tiene a chiarire punto per punto le contestazioni delle opposizioni.

Sotto la lente soprattutto il ’laboratorio di salute popolare’ che, stando alle rimostranze di alcuni esponenti di centrodestra, non sarebbe in regola. Il Comune non ci sta e sottolinea come "oltre al laboratorio odontoiatrico, regolarmente autorizzato su una valutazione fatta dalla stessa Ausl", gli altri servizi medici "sono attività di sportello che semplicemente indirizzano verso i vari servizi organizzati dal territorio". Nulla c’entra, invece, l’accreditamento al servizio sanitario nazionale.

Resta da chiarire l’attività dell’ambulatorio medico ginecologico che, da quanto riferito dal consigliere di Forza Italia Nicola Stanzani, non avrebbe avuto alcuna autorizzazione. Palazzo d’Accursio su questo ammette: "Non è arrivata e per questo l’attività non è ancora operativa". I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno, comunque, scritto al prefetto Attilio Visconti: "Ci risulta che il Comune sapesse ben dal 2020 che in vicolo Bolognetti venivano svolte attività medico sanitarie non autorizzate, tra le quali visite mediche generiche, nonché tamponi rapidi. Abbiamo evidenza che il Comune sapeva e non ha fatto nulla, diventando quindi complice di Làbas". Restano, tra le ’ombre’ sul collettivo sollevate dal centrodestra, le pendenze su bollette e Tari (la tassa dei rifiuti) rivelate dal ’Carlino’ l’anno scorso. Le utenze non pagate (dal 2017) ammontavano a 36mila euro, mentre per i rifiuti il conto era intorno agli 11mila euro.

Anche su questo punto, Palazzo d’Accursio – che si basa su atti ufficiali – fa sapere che "non ci sono morosità in corso a fronte di un piano di rientro".

In sintesi: l’associazione ’Nata per sciogliersi’ non ha più pendenze e sta pagando a rate quanto dovuto.

Resta, però, una postilla. Che solleva l’azzurro Stanzani, citando l’articolo 6 della convenzione tra Comune e associazioni assegnatarie degli spazi: "La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all’amministrazione per consumi, se protratta oltre 90 giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto della concessione. Poi, certo, magari qualche ritardo nel pagamento ci può anche stare. Ma non si possono organizzare piani di rientro dopo anni...".