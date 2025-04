Il Comune distribuisce ai cittadini la legna delle potature dei parchi

Il Comune di Argelato regala legna da ardere ai cittadini. L’amministrazione comunale sta organizzando infatti un’iniziativa rivolta ai possessori di impianti per il riscaldamento a combustione di legna, a norma con le attuali direttive antinquinamento.

"I cittadini residenti nel nostro territorio – spiega il sindaco Claudia Muzic – hanno la possibilità di richiedere legname proveniente da lavorazioni di manutenzione del verde pubblico del nostro territorio. Si tratta di legname di varia natura, di potature o abbattimenti di alberi e potrà essere ritirato direttamente dai richiedenti nel prossimo maggio".

La quantità disponibile per ogni famiglia che richiederà la legna sarà determinata sulla base delle richieste, in diametri variabili, già tagliato in pezzature da 35 - 40 centimetri di lunghezza. Il legname sarà disponibile fino a esaurimento delle scorte. E le operazioni di carico, trasporto e utilizzo saranno totalmente a carico del richiedente. Per prenotare la legna è necessario far pervenire al Comune l’apposito modulo compilato entro il prossimo 12 aprile. In particolare il modulo deve essere consegnato, personalmente, via e mail o tramite gli sportelli Urp, al ‘Servizio ambiente’. Maggiori informazioni sul sito web del Comune di Argelato.

p. l. t.