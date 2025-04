Il Comune: "Duecentomila euro per sport e Castello"

Varata nel consiglio comunale di Castel Maggiore una variazione di bilancio 2025 che permette investimenti per la frazione di Castello (colpita da alluvioni) e per gli impianti sportivi. Il provvedimento è stato approvato con il voto favorevole della lista civica Cose Nuove e del Pd, mentre il centrodestra ha espresso voto contrario. La variazione è stata presentata dall’assessore al Bilancio, Francesco Baldacci (a destra).

"La quantificazione economica per le annualità 2025-2029 per il Comune – ha spiegato – ammonta a 34.447 euro per il 2025, a 68.894 euro per ciascuno degli anni 2026-2027-2028, a 116.590 euro per il 2029. Questi fondi prelevati dalla parte di spesa corrente rimangono nella disponibilità del Comune e nel momento in cui siano rispettate le condizioni di chiusura del bilancio in pareggio o in attivo, possono essere utilizzati per investimenti". Secondo l’assessore questo accantonamento è coperto dalle maggiori entrate derivanti dall’addizionale Irpef, con 100mila euro in più all’anno per il triennio. E per mettere a disposizione, attraverso un bando, risorse per 50mila euro per le imprese della frazione di Castello colpite dall’alluvione dell’ottobre scorso.

"Altro aspetto importante della variazione di bilancio – continua Baldacci – è lo ’scongelamento’ di 400mila euro, già accantonati e non disponibili sino a questa variante, per destinarli a incrementare gli investimenti per gli impianti sportivi per 250mila euro per il 2025 (portando l’importo disponibile a 350mila euro). E per le opere idrauliche di Castello per 150mila euro, così che, concluso l’iter progettuale, si possa dare il via ai lavori, per i quali il Comune ha già stanziato a bilancio 1,7 milioni di euro".

p. l. t.