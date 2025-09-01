Il Comune e l’allarme crack: "Sbagliato distribuire le pipe": "No, risponde a un problema"

Fa discutere, la distribuzione di pipe gratuite per fumare il crack decisa dal Comune di Bologna. L’obiettivo della giunta è la "riduzione del danno", quindi "evitare conseguenze ancora più gravi per chi è già dipendente – spiega Palazzo d’Accursio – estendendo una sperimentazione iniziata un anno e mezzo fa". Il crack – cocaina tagliata con il bicarbonato di sodio o l’ammoniaca – nasce dall’esigenza di dare in pasto alle piazze una sostanza più economica rispetto alle altre, ma con gli stessi effetti devastanti. L’epicentro dello spaccio è in Bolognina: nel ‘quadrilatero’ tra le vie Tiarini, de’ Carracci, Fioravanti e Tibaldi è facile trovarsi di fronte scene viste in qualche film americano sulla criminalità. Nicoletta Rimondi ha la sua attività proprio lungo quelle strade: "Pipe di crack? Un errore. Penso che non ci sia la giusta concezione di quanto sta accadendo in Bolognina, una zona ormai sommersa dallo spaccio".

Anche per Andrea Granata "l’idea delle pipe è sbagliata – commenta - Il sindaco si concentri di più su quello che riguarda la città. La Bolognina è alla deriva, inondata di degrado". Un "disastro" per i commercianti come Michele Landi: "Non si lavora più. Già siamo pieni di drogati, rischia di configurarsi come un incentivo. In queste vie, la gente vive con la paura che possa accaderle qualcosa", argomenta. Sul tema si scatena anche una bufera politica. E mentre il centrodestra ha presentato esposti contro l’amministrazione, l’iniziativa del Comune divide i cittadini di tutta Bologna, non solo del quartiere popolare della Bolognina. A migliaia, poi, hanno commentato la notizia sui social esprimendo la loro idea, contraria o a favore dell’iniziativa del Comune. "La ‘riduzione del danno’ si fa ovunque, è il modo migliore per limitare i danni connessi al consumo di droga", scrivono alcuni. Oppure: "Così il problema si amplifica, non si argina", commentano altri.

A quest’ultima linea si associa Gabriele Serio: "Se incentiviamo un tossico in questa maniera lui si sentirà più libero di utilizzarla in giro. Per debellare il problema serve aumentare le forze d’ordine e i controlli all’interno delle dogane italiane", osserva. Invece tra piazza Verdi e Aldrovandi intervengono i fratelli Balduzzi, Fabio e Loris: "Il rischio è che la platea si amplifichi, soprattutto se si può reperire la sostanza facilmente", dice Fabio. Mentre Loris racconta di un episodio avvenuto giovedì mattina: "In piazza Aldrovandi, alle 4.30, degli spacciatori sono stati visti contare e dividere i guadagni della nottata", conclude. Secondo Carolina Corona, invece, le cause di questa decisione sono da individuare in un quello che è un dilemma sociale "molto ampio" e "secondo me l’iniziativa è una risposta, opinabile o meno, a una domanda e un allarme del sistema sanitario". Circa 300 le pipe acquistate (per una spesa di 3.500 euro), nell’ambito di una misura che è già applicata in altre città del mondo, come Zurigo, Amsterdam, Vancouver e Barcellona.

Eppure, Roberto Rubini non è convinto: "Ci sono problemi molto più grandi da risolvere. Quella dell’amministrazione è una iniziativa assurda. Sono soldi che si potrebbero spendere aiutando chi è senza una casa o un pasto caldo", sostiene. Contraria anche Michela Pustorino: "Distribuire pipette è assurdo e vergognoso. Così si incentiva l’uso delle droghe. Non è dando quello strumento che togli il tossico dalla strada o lo incentivi a smettere di drogarsi".