"Il Comune entro il 2029 sarà senza debiti"

Risanamento completo entro la fine del mandato a San Pietro in Casale. A fare il punto il sindaco Alessandro Poluzzi: "Il bilancio consuntivo 2024 segna un grande traguardo: il disavanzo si riduce a 1.941.177,20 euro, permettendo di accelerare il rientro dal piano di Riequilibrio, che era entro il 2032. Non è solo un dato tecnico: è il segno concreto che la politica dei fatti, del rigore e della responsabilità sta riportando i conti pubblici in sicurezza prima del previsto. La parola d’ordine, anche nel 2024, è stata equilibrio. Il Comune non genera nuovo disavanzo, e si pongono le basi per un avanzo fisiologico. Tutto ciò nonostante spese necessarie e giuste, come l’aumento del trasferimento all’Unione Reno Galliera, che ha consentito il potenziamento dei servizi e l’adeguamento dei contratti dei lavoratori delle cooperative. La spesa corrente è rimasta sotto i livelli del 2022 e in linea col 2023. Nel 2025, il controllo sarà ancora più rigoroso: si lavorerà su ogni voce, ogni contratto, per liberare risorse senza tagliare diritti".

Poluzzi aggiunge: "Il lato delle entrate non è stato da meno: il Comune ha intensificato l’attività di accertamento e contrasto all’evasione, generando un aumento delle entrate correnti e un rafforzamento della fiducia nel sistema fiscale locale. A questo si aggiunge un lavoro preciso sui residui: quelli attivi pre-2024 sono quasi del tutto azzerati, e ciò ha permesso di ridurre il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, liberando risorse per la collettività. Contemporaneamente, la giacenza di cassa è più che raddoppiata in due anni, mentre i tempi medi di pagamento sono scesi a 25 giorni, ben al di sotto dei limiti del Pnrr. Anche la capacità di investimento è cresciuta con forza: la spesa in conto capitale è quadruplicata rispetto al 2022, raddoppiata rispetto al 2023. Infine, si registra un avanzo vincolato per investimenti di 417mila euro: risorse che nel 2025 si trasformeranno in opere pubbliche. Il 2025 sarà un anno decisivo: dall’affidamento della riscossione coattiva a un soggetto specializzato ci attendiamo nuove entrate, e il passaggio dell’impianto fotovoltaico del centro natatorio allo scambio sul posto ci permetterà di tagliare i costi energetici".

Il primo cittadino, poi, conclude: "Secondo le previsioni aggiornate del piano di Riequilibrio, il rientro completo dal disavanzo si concluderà entro la fine del mandato (nel 2029, ndr). È una notizia politica di straordinario valore: significa che questa amministrazione riuscirà a chiudere la ferita finanziaria ereditata, lasciando un Comune più forte, più stabile, più libero di investire nel proprio futuro".

Zoe Pederzini