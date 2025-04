Il Comune fa incontrare le imprese e i giovani

Prossima Fermata: un viaggio tra giovani e imprese nel Comune di Medicina. L’obiettivo è indagare i bisogni e le condizioni delle imprese locali e dei giovani di Medicina (tra i 15 e 25 anni) sul tema dell’attrattività lavorativa. Attraverso un percorso che si compone di ricerca, analisi e ascolto, il progetto mira a creare possibili connessioni tra imprese e giovani, partendo dalle proprie risorse e competenze. L’iniziativa si propone di analizzare come tecnologia, innovazione e intelligenza artificiale stiano trasformando il mondo del lavoro, senza dimenticare il valore delle attività artigianali e delle realtà produttive locali.

Due gli appuntamenti da segnare: il 9 aprile, ore 17 all’hub Stazione Medicina (Piazza della Repubblica 2) per un incontro pubblico e la presentazione dei dati raccolti. Sarà un momento di restituzione utile a delineare un quadro della situazione attuale. Il 28 aprile, ore 17 sempre all’hub Stazione Medicina per un approfondimento sulle dinamiche occupazionali con Guido Caselli, vice segretario di Unioncamere Emilia-Romagna, e due testimonianze di imprenditori locali (Osteria di Medicina e Scatolificio Medicinese). L’iniziativa è realizzata con Officina Immaginata, cooperativa sociale che gestisce l’Hub Stazione Medicina. Un luogo che offre servizi per giovani e imprese, tra cui: aula studio, coworking e smartworking; supporto psicologico, informagiovani e facilitazione digitale; corsi su intelligenza artificiale, modellazione e stampa 3D e altre tematiche di interesse per gli under 35. "L’Hub Stazione è stato pensato come uno spazio dove giovani, cittadini e imprese possano incontrarsi e parlarsi. Abbiamo iniziato con una collaborazione con lo ’Sportello Lavoro Per Te’ e proseguiamo col progetto ’Prossima Fermata’ – dichiara il sindaco Matteo Montanari –. È uno sforzo che intendiamo intensificare nell’arco di questo mandato".

z. p.