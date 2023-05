Il Comune in campo: altri contributi per il caro-bollette alle famiglie in difficoltà

Comune in prima linea contro il caro bollette. L’amministrazione ha infatti destinato nuove misure straordinarie a sostegno delle famiglie in difficoltà. Inoltre, ha confermato nel proprio bilancio le risorse necessarie per sostenere i nuclei in condizioni di fragilità economica, potenziando in particolare i fondi a supporto delle utenze energetiche, considerati i forti aumenti del 2022. Per dare risposta alle 91 domande che sono risultate ammissibili tramite il bando emesso dall’Asp, le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione ammontano complessivamente a oltre 22.400 euro.

L’importo, a fondo perduto, sarà corrisposto nel mese di maggio a copertura integrale o parziale di un’unica bolletta fino a un massimo di 400 euro, a fronte di spese per utenze domestiche di luce e gas naturale effettivamente sostenute nell’anno 2022 da nuclei familiari residenti nel Comune.

L’Amministrazione continua quindi a promuovere interventi a favore del sociale e del welfare. Come ad esempio, la realizzazione di nuovi appartamenti per il "Dopo di noi" dedicati alla vita indipendente e alla maggiore autonomia dei ragazzi con disabilità che saranno finanziati all’80 per cento dal Pnrr per un totale lavori di circa 400mila euro.

"Esprimo grande soddisfazione per essere riusciti a garantire alle famiglie medicinesi un apporto concreto – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Dilva Fava (nella foto con il sindaco)–. Attraverso queste significative risorse, auspichiamo di poter contribuire ad alleggerire la pressione economica dei nostri concittadini, aggravata negli ultimi due anni. Stiamo valutando di riproporre il medesimo bando per consentire di partecipare a coloro che per vari motivi non sono riusciti prima".